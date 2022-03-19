Oğuz Kayhan’dan Merve Şarapçıoğlu'nun evine bıçaklı baskın!

Şevval Sam, Eda Ece ve Biran Damla Yılmaz ile başrolü paylaştığı FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'da Çağatay karakterini canlandıran Berk Oktay, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Berk Oktay, şimdilerde ''Kuruluş Osman'' dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat veren güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşıyor. Evlilik hazırlığında olan ikiliden Berk Oktay, bu sefer de eski eşi nedeniyle magazin gündemine geldi.

Berk Oktay, özel görüntülerini internette yaydığı iddiasında bulunduğu Merve Şarapçıoğlu ile evliliğini geçtiğimiz yıllarda noktalamıştı.

DEMET AKALIN'IN ESKİ EŞİ OĞUZ KAYHAN'LA BİRLİKTE



Ünlü oyuncudan olaylı bir şekilde boşanan ve dava sürecinde yaptığı açıklamalarla gündem olan Merve Şarapçıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Şarapçıoğlu, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 2006 yılında evlenip aynı yıl boşandığı Oğuz Kayhan'la aşk yaşamaya başladı.

Şarapçıoğlu’nun, geçtiğimiz günlerde bir küsüp, bir barıştığı sevgilisi Oğuz Kayhan’la yine ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrılık sonrası sinirlenen işletmecinin, telefonda avukatla tartıştığı öğrenildi. Konuşmanın uzaması üzerine Kayhan, Şarapçıoğlu’nun Fulya’daki evine baskın yaptı.

BIÇAKLA KAPISINA DAYANDI



Alkollü ve aşırı sinirli olduğu söylenenen işletmecinin, bıçakla avukatın kapısına dayandığı iddia edildi. Araya Şarapçıoğlu’nun bir arkadaşı girerken, avukatın sinir krizi geçirdiği konuşuluyor.