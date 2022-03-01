Emre Karayel oğluyla poz verdi! 'Dinlemeyi bileceksin'
Son olarak 'Son Yaz' dizisinde rol alan Emre Karayel, geçtiğimiz ay kucağına aldığı oğlu Can'la verdiği pozu Instagram'dan yayınladı. 49 yaşındaki Karayel'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
Emre Karayel, 2020 yılında sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz ay doğum için hastaneye giden çift, Can ismini verdikleri oğullarına kavuştu.
BABA-OĞUL POZUNU PAYLAŞTI
Şimdilerde baba olmanın mutluğunu yaşayan Emre Karayel, bir aylık oğluyla verdiği pozu, takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü ismin, "Dinlemeyi bileceksin" notunu düştüğü paylaşıma binlerce beğeni ve başta Karayel'in oyuncu arkadaşları olmak üzere birçok kişiden 'Maşallah' yorumu geldi.
"ZAMANIN DURDUĞU AN"
49 yaşındaki Karayel, daha önce de baba-oğul pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamış ve şu notu düşmüştü:
"Zamanın durduğu an... 'Bebekler enerjinizi hissediyor' derlerdi de inanmazdım. Oğlum ağladığında ona, 'Babacığım yanındayız. Annen, baban seni çok seviyoruz. Korkma' diyorum, susuyor yeminle."
Instagram hesabında 177 bin takipçisi olan Karayel'in bu gönderisi, kısa sürede 9 binden fazla beğeni aldı.