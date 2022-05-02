• 02 Mayıs 2022 - 08:40 • Son Güncelleme:
Eda Taşpınar'dan yatak pozlarının ardından yeni görüntü
Çağrı Atakan’la ilişkisi sona eren Eda Taşpınar yeni bir aşka yelken açtı. Adını gizli tuttuğu sevgilisiyle yatak pozlarını Instagram’da paylaşan Taşpınar, aynı gün onunla birlikte böyle görüntülendi
• 02 Mayıs 2022 - 08:40 • Son Güncelleme:
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Eda Taşpınar önceki akşam Galataport Roka’da 42’nci yaşını kutladı. Sevgilisi ve arkadaşlarıyla keyifli bir gece geçiren Taşpınar, doğum gününü kutlayan muhabirlere “Hepimiz yaşlanıyoruz” dedi.
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