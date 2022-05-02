Eda Taşpınar'dan yatak pozlarının ardından yeni görüntü

TATİL 2.5 AY SÜRDÜ

Instagram paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, platform tarafından müstehcen bulunduğu için kaldırılan fotoğrafı için “Evet, bazı paylaşımlarım kaldırılıyor, yapacak bir şey yok” dedi.