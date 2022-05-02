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MagazinEda Taşpınar'dan yatak pozlarının ardından yeni görüntü
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• 02 Mayıs 2022 - 08:40 • Son Güncelleme:

Eda Taşpınar'dan yatak pozlarının ardından yeni görüntü

Çağrı Atakan’la ilişkisi sona eren Eda Taşpınar yeni bir aşka yelken açtı. Adını gizli tuttuğu sevgilisiyle yatak pozlarını Instagram’da paylaşan Taşpınar, aynı gün onunla birlikte böyle görüntülendi

• 02 Mayıs 2022 - 08:40 • Son Güncelleme:
1Eda Taşpınardan yatak pozlarının ardından yeni görüntü
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Eda Taşpınar önceki akşam Galataport Roka’da 42’nci yaşını kutladı. Sevgilisi ve arkadaşlarıyla keyifli bir gece geçiren Taşpınar, doğum gününü kutlayan muhabirlere “Hepimiz yaşlanıyoruz” dedi.

2Eda Taşpınardan yatak pozlarının ardından yeni görüntü

Taşpınar’a sevgilisinin ismi de soruldu. Bilgi vermek istemeyen sosyetik isim, “Sormayın. İstemiyor, böyle şeyleri sevmiyor. Herkes sevmek zorunda değil. Magazinde olmak tercih meselesi” diye konuştu.

3TATİL 2.5 AY SÜRDÜ

TATİL 2.5 AY SÜRDÜ

Instagram paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, platform tarafından müstehcen bulunduğu için kaldırılan fotoğrafı için “Evet, bazı paylaşımlarım kaldırılıyor, yapacak bir şey yok” dedi.

4Eda Taşpınardan yatak pozlarının ardından yeni görüntü

“Paylaşımların devamı gelecek mi?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Meksika fotoğrafları bitti, elimde başka kalmadı. Tatilimiz de çok güzel geçti. Çok uzun kaldık aslında, 2.5 ay sürdü.”

5Eda Taşpınardan yatak pozlarının ardından yeni görüntü

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Eda Taşpınar'dan yatak pozlarının ardından yeni görüntü

Eda Taşpınar'dan yatak pozlarının ardından yeni görüntü

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