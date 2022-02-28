Ece Erken'in paylaşımı kafa karıştırdı!

Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz yıl haziran ayında evlendiği avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatı sonrasında zor günler geçiriyor.

1 ay önce avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı.

ECE ERKEN’DEN KAFA KARIŞTIRAN NOT



Zor günler geçiren Ece Erken, Instagram hesabından eşiyle birlikte olduğu fotoğrafları sık sık paylaşıyor, içini döküyor.

Ünlü sunucu, kandil gecesindeki paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

Erken'in hikaye olarak paylaştığı fotoğraftaki "FAYYEM" ifadesi merak konusu oldu.