GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinEce Erken'in paylaşımı kafa karıştırdı!
HaberlerMagazin Haberleri Ece Erken'in paylaşımı kafa karıştırdı!
ABONE OL

Ece Erken'in paylaşımı kafa karıştırdı!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden sonra zor günler geçiren Ece Erken sık sık eşiyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Erken son yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı. "Fayyem" yazılı bir fotoğraf paylaşan Erken'in ne demek istediği merak konusu oldu.

28.02.2022 - 17:59 |
Ece Erken'in paylaşımı kafa karıştırdı!

Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz yıl haziran ayında evlendiği avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatı sonrasında zor günler geçiriyor.

1 ay önce avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı.

ECE ERKEN’DEN KAFA KARIŞTIRAN NOT


Zor günler geçiren Ece Erken, Instagram hesabından eşiyle birlikte olduğu fotoğrafları sık sık paylaşıyor, içini döküyor.

Ünlü sunucu, kandil gecesindeki paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

Ece Erkenin paylaşımı kafa karıştırdı

Erken'in hikaye olarak paylaştığı fotoğraftaki "FAYYEM" ifadesi merak konusu oldu.

 

 

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Camdaki Kız dizisine usta oyuncu dahil oluyor!

    Camdaki Kız dizisine usta oyuncu dahil oluyor!

    Ece Erken'in paylaşımı kafa karıştırdı!

    Ece Erken'in paylaşımı kafa karıştırdı!

    Nurten Hanım, gelini Hasret ile tartıştığı sırada baygınlık geçiriyor!

    Nurten Hanım, gelini Hasret ile tartıştığı sırada baygınlık geçiriyor!

    Elveda Rumeli'nin kızçeleri büyüdü! Son halleri...

    Elveda Rumeli'nin kızçeleri büyüdü! Son halleri...

    Sıradaki Haber