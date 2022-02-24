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MagazinEce Erken'den yeni paylaşım!
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• 24 Şubat 2022 - 09:40 • Son Güncelleme:

Ece Erken'den yeni paylaşım!

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Zor günler geçiren Ece Erken eşiyle anılarını Instagram hesabından paylaşıyor. Erken bu sefer yazlığının bulunduğu Çeşme'den bir paylaşım yaptı.

• 24 Şubat 2022 - 09:40 • Son Güncelleme:
1Ece Erkenden yeni paylaşım
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Sunucu Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu.

2YEDİ AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

YEDİ AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Ünlü çift güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” mesajıyla duyurmuştu.

3UĞRADIĞI SALDIRI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

UĞRADIĞI SALDIRI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Ancak geçtiğimiz haftalarda avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

4Ece Erkenden yeni paylaşım

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu toprağa veren Ece Erken gündemden düşmüyor. Eşine özlemi dinmeyen Ece Erken Çeşme'den bir paylaşım yaptı.

5İLK HEDİYENDİ

"İLK HEDİYENDİ"

Erken fotoğrafı şu ifadelerle paylaştı; "Çeşme'deki evime ilk hediyendi. Maşallah her sene daha coşkulu veriyor, yediveren... En görünen, en güzel yerde limon ağacımız..."

6MUTLU ANLARINI PAYLAŞTI

MUTLU ANLARINI PAYLAŞTI

Zorlu süreçte bol bol dua ettiğini belirten Ece Erken, geçtiğimiz günlerde de Instagram hesabından eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birbirine sarılarak dans ettiği görüntüleri paylaştı. Oldukça mutlu oldukları anları takipçileriyle paylaşan Erken, herhangi bir not yazmadı.

7CANIM NASIL YANIYOR BİR BİLSEN

"CANIM NASIL YANIYOR BİR BİLSEN"

Eşinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Erken, paylaşımına; "Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bir bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın" notunu düşmüştü.

8TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı düzenleyenlerin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Erken, suçluların yakalandığını öğrenince teşekkür mesajı yayınladı. Nikah fotoğrafını paylaşan Erken, altına şu notu düşmüştü:

9Ece Erkenden yeni paylaşım

'Hayatımı' kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."

1065 BİN LİRA İÇİN OLAMAZ

'65 BİN LİRA İÇİN OLAMAZ'

Saldırının '65 bin lira' için düzenlendiği tartışmalarıyla ilgili konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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