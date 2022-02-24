Ece Erken'den yeni paylaşım!
Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Zor günler geçiren Ece Erken eşiyle anılarını Instagram hesabından paylaşıyor. Erken bu sefer yazlığının bulunduğu Çeşme'den bir paylaşım yaptı.
Sunucu Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu toprağa veren Ece Erken gündemden düşmüyor. Eşine özlemi dinmeyen Ece Erken Çeşme'den bir paylaşım yaptı.
'Hayatımı' kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."
'65 BİN LİRA İÇİN OLAMAZ'
Saldırının '65 bin lira' için düzenlendiği tartışmalarıyla ilgili konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum" dedi.