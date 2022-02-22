• 22 Şubat 2022 - 10:25 • Son Güncelleme:
Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu! 1 ay yasak...
Ece Erken, eşinin öldürülmesinin ardından yaptıkları yorumlarla itibarını zedelediklerini öne sürdüğü Nihat Doğan ile Seyhan Soylu’dan şikâyetçi oldu.
• 22 Şubat 2022 - 10:25 • Son Güncelleme:
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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
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Erken, sunucusu oldukları programda kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunan ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu ve Nihat Doğan’ı savcılığa şikâyet etti.
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