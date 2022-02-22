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MagazinEce Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu! 1 ay yasak...
HaberlerMagazin Haberleri Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu! 1 ay yasak...
• 22 Şubat 2022 - 10:25 • Son Güncelleme:

Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu! 1 ay yasak...

Ece Erken, eşinin öldürülmesinin ardından yaptıkları yorumlarla itibarını zedelediklerini öne sürdüğü Nihat Doğan ile Seyhan Soylu’dan şikâyetçi oldu.

• 22 Şubat 2022 - 10:25 • Son Güncelleme:
1Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soyludan şikayetçi oldu 1 ay yasak...
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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

2Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soyludan şikayetçi oldu 1 ay yasak...

Erken, sunucusu oldukları programda kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunan ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu ve Nihat Doğan’ı savcılığa şikâyet etti.

3Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soyludan şikayetçi oldu 1 ay yasak...

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Erken ayrıca Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

4Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soyludan şikayetçi oldu 1 ay yasak...

Dilekçedeki iddialara göre; iki isim programda “Ece Erken aileye uğursuz geldi”, “Şafak eşinden boşanmasaydı bu karabulutlar gelmeyebilir miydi?”, “Ece olayı biliyor”, “Ece’nin yaşadığı acı, geçmişte yaptığı hatayı meşrulaştırmaz” şeklinde açıklamalar yaptı.

5Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soyludan şikayetçi oldu 1 ay yasak...

Mahkeme, Soylu ile Doğan’ın 1 ay süreyle Erken’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

6Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soyludan şikayetçi oldu 1 ay yasak...

Seyhan Soylu ile Nihat Doğan, karara aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi cezası alabilecek.

7Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soyludan şikayetçi oldu 1 ay yasak...

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

8Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soyludan şikayetçi oldu 1 ay yasak...

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