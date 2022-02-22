Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu! 1 ay yasak...

Dilekçedeki iddialara göre; iki isim programda “Ece Erken aileye uğursuz geldi”, “Şafak eşinden boşanmasaydı bu karabulutlar gelmeyebilir miydi?”, “Ece olayı biliyor”, “Ece’nin yaşadığı acı, geçmişte yaptığı hatayı meşrulaştırmaz” şeklinde açıklamalar yaptı.