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MagazinEce Erken'den paylaşımına düştüğü notla duygulandırdı!
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Ece Erken'den paylaşımına düştüğü notla duygulandırdı!

Geçtiğimiz ay avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı silahlı saldırı sonrası toprağa veren Ece Erken, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yürek sızlattı. Mahmutyazıcıoğlu ile çektiği videoyu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, paylaşımına düştüğü notla herkesi duygulandırdı.

25.02.2022 - 14:03 |
Ece Erken'den paylaşımına düştüğü notla duygulandırdı!

Uğradığı silahlı saldırı sonucu eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden ve tarifsiz bir acıyla sarsılan Ece Erken, zor günler geçiriyor. Eşine olan özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dile getiren Ece Erken, son yayınladığı video ile yürek burktu.

"BENİ HİÇ BIRAKMAYACAKTIN"


Haziran 2021'de nikah masasına oturduğu Mahmutyazıcıoğlu ile çektiği videoyu yayınlayan Erken, paylaşımına; “Birbirimize sözlerimizi tutamadığımız anlardan biri. Sen de beni hiç bırakmayacaktın” notunu düştü.

Ünlü sunucunun çektiği videoda eşine; "Bunu bir yere koymayacağım. Hatıra bana" demesi de dikkatlerden kaçmadı.

Ece Erkenden paylaşımına düştüğü notla duygulandırdı

ACISI YÜZÜNE YANSIDI


Öte yandan önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Ece Erken, makyajsız ve bitkin haliyle dikkat çekti. Ünlü sunucu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.

 

 

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