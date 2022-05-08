CZN Burak hastaneden paylaştı! Hayranlarını endişelendirdi...

26 yaşındaki ünlü isim, son olarak aktif olarak kullandığı 34 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

'MİNİK BİR KONTROL'

Hastane yatağında çekilen bir karesini yayınlayan Özdemir, fotoğrafına şu notu yazı: "Minik bir kontrol sadece, sevgi en güzel bağdır."

Burak Özdemir'in 605 bin beğeni ve 12 bin yorum alan bu gönderisine, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden "Geçmiş olsun" ve "Acil şifalar" mesajları yazıldı.

Özdemir, Tiktok hesabından ise hastanede olduğu anların videosunu paylaştı.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Öte yandan ünlü şef, 17 Aralık'ta vizyona giren 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' (Spider Man: No Way Home) filmin City's Nişantaşı'nda yapılan özel gösterimine katılmış; sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Basın mensuplarına fazla kilolarından tamamen kurtulduğunu açıklayan CZN Burak, fit haliyle de dikkat çekmişti.