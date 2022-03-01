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Blake Lively- Ryan Reynolds çiftinden mültecilere milyonluk bağış

ABD'li oyuncu Blake Lively ve eşi, aktör Ryan Reynolds, sosyal medyada Ukraynalı mültecilere 1 milyon dolara kadar bağış yapacaklarını açıkladı.

01.03.2022 - 17:38 |
Blake Lively- Ryan Reynolds çiftinden mültecilere milyonluk bağış

Reynolds, Twitter hesabında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) bir mesajını paylaşarak, "48 saat içinde sayısız Ukraynalı, evlerini terk ederek komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı" ifadesini kullandı.

BMMYK'nın bağış sitesini paylaşan Reynolds, toplanan bağışın üzerine 1 milyon dolar ek bağış yapacaklarını duyurdu.

Eşi Lively de Instagram'da "Ryan ile ben BMMYK'ya bağışlanan her doları 1 milyon dolara kadar ikiye katlıyoruz" dedi.

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