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'Bergen' filminden rekor açılış! Seyirci salonlara akın etti...

Acıların kadını lakaplı şarkıcının hayatını anlatan yapım için seyirci sinema salonlarına koştu. 'Bergen' heyecanı, gişe rakamlarına yansıdı.

08.03.2022 - 13:13 |
'Bergen' filminden rekor açılış! Seyirci salonlara akın etti...

2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Müslüm Gürses ve 2019'da vefat eden Dilberay'ın ardından bir döneme damga vuran arabesk şarkıcısı Bergen'in de hayatı da beyazperdeye taşındı.

'Acıların kadını' olarak bilinen sanatçının şarkılarını, başrol Farah Zeynep Abdullah seslendirdi. Filmde Bergen'in kendi sesinin kullanılmaması eleştirileri beraberinde getirdi. Bazı ünlüler ise Farah Zeynep'in oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık performansına da övgüler yağdırdı.

Yapımcılığını Orchestra Content’in yaptığı, sezonun merakla beklenen filmlerinden Bergen'in vizyondaki ikinci gününde salon sayısı arttırıldı. Türkiye çapında bin 100 salonda seyirciyle buluşan yapım, açılış haftasında ulaştığı seyirci sayısı ile rekor kırdı.

İLK 3 GÜN 718 BİN 43 SEYİRCİ


Yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper'in oturduğu Bergen, ilk üç günde 718 bin 43 seyirci ile 'Tüm zamanların en iyi biyografi' ve 'Tüm zamanların en yüksek drama filmi' açılışına imza attı.

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı yapımda, Bergen’in gücünü hayallerinden, sesinden ve hayata dair hiç vazgeçmediği umudundan alan yetenekli bir müzisyen olduğu vurgulanıyor.

Bergen filminden rekor açılış Seyirci salonlara akın etti...

OYUNCU KADROSU


Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşırken, filmin oyuncu kadrosunda; Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş yer alıyor.

 

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