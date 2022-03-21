Amber Heard-Johnny Depp davasında flaş gelişme!

Olaylı bir boşanmanın ardından aralarındaki anlaşmazlığı hala çözemeyen Hollywood yıldızları Amber Heard ve Johnny Depp'in uzun süredir ertelenen davası gelecek ay ABD'nin Virginia eyaletinde görülmeye başlayacak. Her iki oyuncunun da birbirlerini iftirayla suçladığı davada birçok ünlü isim ifade verecek.

Independent'in Deadline'dan aktardığı habere göre; 11 Nisan'da başlayacak davada Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile aktör James Franco da ifade verecek. Musk ve Franco, Heard'ün sunduğu tanık listesinde yer alıyor. Marvel yıldızı Paul Bettany de duruşmada Depp adına tanıklık yapacak.

MESAJLARI DURUŞMAYA SUNULACAK



58 yaşındaki Depp, 35 yaşındaki eski eşi Heard'ün evlilikleri sürerken Musk ve Franco ile ilişki yaşadığını ileri sürdü. Bununla birlikte Amber Heard'ün çalışma arkadaşları Jason Momoa, yönetmen James Wan ve Zack Snyder gibi isimlerle yazışmaları da duruşmada sunulacak.

Heard'ün 2019 yılında Washington Post'ta şiddet gördüğüne dair kaleme aldığı yazının ardından Depp, 50 milyon dolarlık iftira davası açmıştı. Amber Heard de Johnny Depp'e 2020'de 100 milyon dolarlık davayla karşılık vermişti.

"Aquaman"in yıldızı, evlilikleri sırasında Depp'ten çeşitli biçimlerde şiddet gördüğünü iddia etmişti.

TEMYİZ BAŞVURUSU DA REDDEDİLDİ



Depp, daha önce kendisini "eşini döven biri" diye niteleyen tabloid gazete The Sun'ı mahkemeye vermiş ve Londra'da görülen davayı kaybetmişti. Ünlü aktörün temyiz başvurusu da reddedilmişti.

Hem Depp, hem de Heard, iki haftadan daha kısa sürmesi beklenen davada Yargıç Penny S. Azcatare'nin karşısına bizzat çıkacak. Yargıcın mahkeme salonunda basına izin vermesi nedeniyle duruşmanın bir kısmı yayımlanabilecek. Ayrıca Yargıç Azcarate'nin tüm iddiaları aynı anda dinlemesi bekleniyor.