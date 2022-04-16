'Afara' ilk bölümü ile ekrana geldi

Afara programına elinde taşıdığı kahverengi bir bavulla çıkan Uğur Aslan, ilk olarak büyük usta, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın en sevilen türkülerinden 'Yolcu'yu yorumladı. Yolcu türküsünü kendine has tarzı ile yorumlayan Uğur Aslan, izleyiciden tam not aldı.

Afara’nın ilk bölüm konukları; sosyal medya hesabından paylaştığı komik tiplemeleri ile fenomen olan Yasemin Sakallıoğlu, Anadolu Rock müziğin güçlü yorumcusu Haluk Levent ve başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman oldu.

Pozitif enerjisi ve birbirinden komik açıklamalarıyla stüdyoyu kahkahaya boğan Yasemin Sakallıoğlu, kendine has yorumuyla 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısını seslendirdi. Sakallıoğlu, programın konseptinde yer alan mikron oyununu oynarken seslendirdiği eğlenceli şarkıyla da stüdyoyu kahkahalara boğdu.

Haluk Levent canlı performanslarının yanı sıra sohbeti ve samimiyeti ile de bir kez daha herkesi kendisine hayran bıraktı. Tolgahan Sayışman’ın ise sohbeti ile renk kattığı program, yayınlanan ilk bölümü ile herkesin gözdesi olmayı başardı.

Programın ilerleyen dakikalarında heybesinden çıkardığı anılara yer veren Uğur Aslan, stüdyodaki can cana sohbete konuklarına ikram ettiği demli çayıyla da renk kattı.

Uğur Aslan ile doyasıya müzik ve tadına doyulmaz bir sohbetin olacağı Afara, her cuma gecesi saat 00.15’te canlı yayınla Kanal D’de.