Şehitlerin yazdığı destanları anlatan kısa film yarışması

Bakanlık tarafından hazırlanarak Türkiye’deki tüm üniversitelere, kütüphanelere ve ilgili kurumlara dağıtılan “81 İlden 81 Şehidimizin Kahramanlık Destanları” kitabında yaşam hikayeleri yer alan şehitlerin yazdığı destanların filmlerle de anlatılması hedefleniyor.

Bu kapsamda “Şehrimin Kahramanı-Şehrimin Şehidi” başlığıyla düzenlenecek kısa film yarışması üniversite öğrencilerine açık olacak. Yarışmaya başvurular 18 Mart’ta başlayacak ve 15 Temmuz 2022’de sona erecek. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya bireysel veya grup olarak başvurulabilecek. Başvurular https://www.kahramanlikdestanlari.aile.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

Yarışmada aralarında “Kesişme/İyi ki Varsın Eren” filminin yönetmeni Özer Feyzioğlu ile “120” filminin müzik yapımcısı Ömer Özhan Eren’in de yer aldığı Seçici Kurulun değerlendirmesi sonucu birinciye 20.000 TL, ikinciye 15.000 TL, üçüncüye 10.000 TL ödül verilecek. Birinci mansiyon ödülü 8.000 TL, ikinci mansiyon ödülü 5.000 TL olarak belirlendi.

Dereceye giren eserlerin 30 Ağustos 2022’de ilan edilmesi ve ödül töreninin 29 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.