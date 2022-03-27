GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Kültür SanatDünya Tiyatro Günü kutlandı!
HaberlerKültür Sanat Haberleri Dünya Tiyatro Günü kutlandı!
ABONE OL

Dünya Tiyatro Günü kutlandı!

Mersin'de 'Dünya Tiyatro Günü' tiyatro oyuncularının katıldığı yürüyüş ve bir birinden renkli ekinliklerle kutlandı.

27.03.2022 - 16:36 |
Dünya Tiyatro Günü kutlandı!
Mersin'de 'Dünya Tiyatro Günü' kutlandı
Mersin'de 'Dünya Tiyatro Günü' kutlandı
Mersin'de 'Dünya Tiyatro Günü' kutlandı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Mersin Tiyatro Derneğince düzenlenen etkinlikte, tiyatro toplulukları Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda bir araya geldi. Özgecan Aslan Barış Meydanı'na kadar gerçekleştirilen ve Mersin Şehir Tiyatrosu ekibinin de katıldığı yürüyüşe, Büyükşehir Belediyesi Bandosu da eşlik etti.

Bir arada “Hayat bayram olsa” dediler

Renkli kostümler ve gösterilerle başlayan yürüyüşün sonunda Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda toplanan tiyatro toplulukları, hep bir ağızdan “Hayat Bayram Olsa” şarkısını söyledi. Ardından Dünya Tiyatro Günü ulusal ve uluslararası bildirgelerinin okunduğu meydan, mini konser ve gösterilere ev sahipliği yaptı. Etkinlik, tiyatrocuların Büyükşehir Belediyesinin üstü açık otobüsüyle yaptığı şehir turuyla noktalandı.

Etkinlikte konuşan Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, ‘Dünya Tiyatro Günü’nü kutlayarak, “Bizim için çok özel bir gün. Seyircimizle, özellikle tiyatroya ulaşma imkanı olmayan seyircimizle buluştuğumuz bir gün. Bütün Türkiye’de oyunların ücretsiz oynandığı bir gün ve bir bayram havası içerisinde geçsin istiyoruz. Çok şahane bir organizasyon oldu. Mersin’de tiyatroya emek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

“Karnaval tadında olsun istedik”

Mersin Tiyatro Derneği Başkanı Mustafa Çavuş ise ‘Dünya Tiyatro Günü’nün tiyatroya gönül vermiş herkesin bayramı olduğunu belirterek, “O yüzden kutlayalım istedik. Her sahnede zaten ayrı bir oyun oluyor. Ama bir de böyle insanlarla temas ederek alanda yapalım, insanlar da görsün, bir karnaval tadında olsun istedik" ifadelerini kullandı.

 

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya ve Ukrayna, Türkiye’de görüşecek! Tarih belli oldu

    Rusya ve Ukrayna, Türkiye’de görüşecek! Tarih belli oldu

    Türkiye için sevindiren gelişme! Son hali ortaya çıktı, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma...

    Türkiye için sevindiren gelişme! Son hali ortaya çıktı, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma...

    Ev satışlarında yeni dönem! Artık değişiyor, 3 yıl ve KDV...

    Ev satışlarında yeni dönem! Artık değişiyor, 3 yıl ve KDV...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya ve Ukrayna, Türkiye’de görüşecek! Tarih belli oldu

    Rusya ve Ukrayna, Türkiye’de görüşecek! Tarih belli oldu

    Sıradaki Haber
    Türkiye için sevindiren gelişme! Son hali ortaya çıktı, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma...

    Türkiye için sevindiren gelişme! Son hali ortaya çıktı, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma...

    Sıradaki Haber
    Prof. Dr. Ortaylı: “Şehirlere göç çekmek cehalettir”

    Prof. Dr. Ortaylı: “Şehirlere göç çekmek cehalettir”

    Sıradaki Haber
    EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Kadınlarda 20, erkeklerde 25…

    EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Kadınlarda 20, erkeklerde 25…

    Sıradaki Haber