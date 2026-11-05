Zonguldak'ta trafik düzeni değişti: O sokak artık tek yönlü olacak!
05.11.2026 - 14:28Güncellenme Tarihi:
Zonguldak İl Trafik Komisyonu'nun aldığı kararla, kent merkezindeki İhsan Soyak Sokak'ta trafik akışı yeniden düzenlendi. TTK Genel Müdürlüğü önünden geçen sokak artık tek yönlü olacak. Araçlar yalnızca Kadırga Caddesi istikametinde ilerleyebilecek.
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Zonguldak İl Trafik Komisyonu, kent merkezindeki İhsan Soyak Sokak'ta trafik akışının yönünü değiştirdi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü önünden geçen yolda araçlar artık Kadırga Caddesi yönünde ilerleyecek.
Zonguldak Valiliği tarafından kamuoyuna duyurulan kararla, Yayla Mahallesi'ndeki İhsan Soyak Sokak tek yönlü trafiğe dönüştürüldü. Yeni düzenlemeye göre araçların geçişine yalnızca Kadırga Caddesi istikametinde izin verilecek.
Böylece söz konusu sokakta karşı yönden araç geçişi yapılamayacak. Valilik, güzergâhı kullanacak sürücülerin değişen trafik akışına göre hareket etmeleri ve yeni trafik işaretlerini dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.