Karabük'te trafiği bitirecek dev proje! 7 mahalleyi birbirine bağlayacak

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Beşbinevler Mahallesi'nin üst kısmını, Şahintepesi ve daha üst kısmı, Bahçelievler, Kapullu, Bulak, Cumhuriyet Mahallesi’nin üst kısımları ve 75. Yıl Mahallesi’nin üst kısımlarına doğrudan ulaşımı sağlayacak yeni bulvarlar açıldığını ifade eden Çetinkaya, "Bu bulvarlar daha önce yoktu. Beşbinevler’in üst kısımlarında yapılan yeni konutlara buradan doğrudan ulaşım sağlanabilecek. Beşbinevler Kavşağı’ndan buraya doğrudan giriş olacak ve burası transit bir yol haline gelecek.

Böylelikle Bulak, Kapullu ve Beşbinevler’in üst kısmından Safranbolu yoluna doğrudan iniş sağlanacak. Burada altyapı, üstyapı, istinat duvarları ve şevlendirme (düz veya dik bir zemin yüzeyinin kaymasını, göçmesini ya da erimesini engellemek amacıyla eğimli bir hale getirilmesi) çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Asfalt çalışmalarının ardından burayı da kısa sürede hizmete açacağız. Beşbinevler bulvarlarından sonra diğer bölgelerde de yukarı hatta yeni yollar açmaya devam edeceğiz" dedi.