Artvin'de turuncu alarm! Kıyı kesimlerinde sağanak etkisini artırdı

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Yağış miktarının Artvin çevrelerinde metrekareye 51-75, kıyı kesimlerinde ise yer yer 76-100 kilogramı bulabileceği belirtildi. İç ve yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği kaydedildi. Uyarının bu akşam saat 23.59’a kadar geçerli olduğu ifade edildi.