Zonguldak'ta halk otobüsünde yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Kozlu istikametine seyir halindeki Koztaş firmasının Kozlu Belediyesi adına işlettiği 67 HO 8031 plakalı özel halk otobüsünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Araçtan çıkan dumanları fark eden sürücü, halk otobüsünü durdurarak yolcuların tahliyesini sağladı. Paniğe kapılan yolcular başka bir halk otobüsü ile olay yerinden uzaklaştırılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken yangın anı amatör kameraya yansıdı.

Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.