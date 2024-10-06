Zonğuldak'ta deniz kenarında kanları gören polisi aradı, hayvanseverler tepki gösterdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi'ndeki sahil yolunda hafta sonu deniz kenarında kahvaltı yapan vatandaşlar, sahil yolunda kanlar içinde kedi cesedi görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, kedinin cansız bedenini incelemek üzere alarak Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü.

Kdz. Ereğli Sokak Hayvanları Koruma Derneği Kurucu Üyesi Hülya Karadağ, ölü bulunan kedinin darp edilerek öldürülmüş olabileceği ihtimaline karşı konunun araştırılmasını istedi. Karadağ, "Kedimizin ölüm sebebini henüz bilmiyoruz ancak yakından incelediğimizde ağzından kan geldiğini görüyoruz. Belki bir araç çarpmıştır ya da birisi onu buraya getirmiştir. Bölgedeki alkol tüketimi de göz önüne alındığında, kontrolsüz davranışların olabileceğini düşünmekteyiz. Yüksek ihtimalle kafasına aldığı bir darbe sonucu böyle bir duruma geldi" şeklinde konuştu.