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GündemEmekliliğinin ardından katıldığı kurs hayatını değiştirdi! Atık malzemeleri değerlendirdiği hobisi gelir kapısı oldu
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Emekliliğinin ardından katıldığı kurs hayatını değiştirdi! Atık malzemeleri değerlendirdiği hobisi gelir kapısı oldu

06.11.2026 - 18:33Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Emekli olduktan sonra gittiği kursta yeteneklerini keşfetti. Karaman'da yaşayan 70 yaşındaki Nuran Ündemir, emekli olduktan sonra başladığı resim, dikiş, takı tasarımı ve geri dönüşüm çalışmalarıyla kendisine yeni bir yaşam alanı oluşturdu.

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1Emekliliğinin ardından katıldığı kurs hayatını değiştirdi! Atık malzemeleri değerlendirdiği hobisi gelir kapısı oldu

Uzun yıllar Karaman Tekstil Fabrikası'nda çalışan, iki çocuk ve iki torun sahibi Nuran Ündemir, emekliliğinin ardından günlük yaşamında yeni uğraşlar aramaya başladı.

2Emekliliğinin ardından katıldığı kurs hayatını değiştirdi! Atık malzemeleri değerlendirdiği hobisi gelir kapısı oldu

İlk olarak 54 yaşında resim kursuna başlayan Ündemir, yeteneğini keşfetmesinin ardından dikiş, ev tekstili ve takı tasarımı gibi alanlarda katıldığı kurslarda eğitim aldı.

3Emekliliğinin ardından katıldığı kurs hayatını değiştirdi! Atık malzemeleri değerlendirdiği hobisi gelir kapısı oldu

Yıllar içinde ürettiği el emeği ürünlerin sayısı artan Ündemir, ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla açtığı dükkanda satışa sunmaya başladı.

4Emekliliğinin ardından katıldığı kurs hayatını değiştirdi! Atık malzemeleri değerlendirdiği hobisi gelir kapısı oldu

Nuran Ündemir, AA muhabirine, emekli olduktan sonra çalışma hayatının eksikliğini hissettiğini ve bu süreçte zorlandığını söyledi.

5Emekliliğinin ardından katıldığı kurs hayatını değiştirdi! Atık malzemeleri değerlendirdiği hobisi gelir kapısı oldu

Kendisine yeni uğraşlar edinmek için katıldığı Karaman Halk Eğitimi Merkezi kurslarında yeteneklerini keşfettiğini ifade eden Ündemir, "İlk olarak resimle başladım. Sonra fark ettim ki benim resim kabiliyetim varmış.

6Emekliliğinin ardından katıldığı kurs hayatını değiştirdi! Atık malzemeleri değerlendirdiği hobisi gelir kapısı oldu

İlk sene hocamın çok takdirini aldım. Hocalarım da sağ olsun, beni çok teşvik ettiler. Sonra başka kurslar gördüm. Resimde kendimi buldum.

7Emekliliğinin ardından katıldığı kurs hayatını değiştirdi! Atık malzemeleri değerlendirdiği hobisi gelir kapısı oldu

Ondan sonra da arkası geldi. Herkese 'evde durmayın, bir şeylerle uğraşın' diyorum. Bu tür şeylerle uğraşmak insana iyi geliyor. Bana iyi geldi." diye konuştu.

8Emekliliğinin ardından katıldığı kurs hayatını değiştirdi! Atık malzemeleri değerlendirdiği hobisi gelir kapısı oldu

"Bir şeyler yapıp birine, hediye etmek çok hoşuma gidiyor"

Yaptığı çalışmalarla kendisini geliştirdiğini dile getiren Ündemir, resmin ardından dikiş, ev tekstili ve takı tasarımı kurslarına devam ettiğini anlattı.

9Emekliliğinin ardından katıldığı kurs hayatını değiştirdi! Atık malzemeleri değerlendirdiği hobisi gelir kapısı oldu

Ündemir, kurslarda öğrendiklerini evinde de uyguladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Gittiğim her kursun belgesini aldım. Bir şeyler yapıp birine hediye etmek çok hoşuma gidiyor. İnsanları mutlu ederek, mutlu olmak güzel bir şey.

10Emekliliğinin ardından katıldığı kurs hayatını değiştirdi! Atık malzemeleri değerlendirdiği hobisi gelir kapısı oldu

İlk zamanlar hediye veriyordum. Dört beş senedir de satıyorum. Almanya'da kız kardeşim var. O da sipariş veriyor, yapıyorum. Atıkları değerlendirmeyi çok seviyorum.

11Emekliliğinin ardından katıldığı kurs hayatını değiştirdi! Atık malzemeleri değerlendirdiği hobisi gelir kapısı oldu

Eski olan şeylerden farklı bir şey yapmak beni çok mutlu ediyor, tekrar işe yarar vaziyete getiriyorsun. Yumurtanın dış kabuğu, yapraklar... hepsini değerlendiriyorum. Yani hiçbir şey atık değil bence."

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