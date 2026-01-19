Zonguldak’ta ‘Ava gidiyorum’ diyerek evinden çıkan güvenlik görevlisinden haber alınamadı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
19.01.2026 - 01:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali Sencer ARSLAN- Sinan KABATEPE/ ALAPLI(Zonguldak), (DHA)

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde evinden ‘ava gidiyorum’ diyerek çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ereğli Adliyesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Uçar (31) için arama çalışması başlatıldı.

Alaplı ilçesi Çengelli köyünde oturan Mustafa Uçar, saat 16.00 sıralarında ‘ava gidiyorum’ diyerek evinden çıktı. Bir daha kendisinden haber alamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri köy halkı ile birlikte orman içinde arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri de çalışmalara destek verdi. Mustafa Uçar’ı arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

