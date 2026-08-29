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Zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi 3 kişi yaralandı

29.08.2026 - 22:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi 3 kişi yaralandı

Mersin Erdemli ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Yaylayolu Işıklı Kavşağına yaklaşan araçlardan biri iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen diğer araçların arasına daldı. Toplam 7 aracın karıştığı bir araç da çarpmanın etkisiyle yoldan refüje çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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