Zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi 3 kişi yaralandı

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Alınan bilgiye göre kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Yaylayolu Işıklı Kavşağına yaklaşan araçlardan biri iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen diğer araçların arasına daldı. Toplam 7 aracın karıştığı bir araç da çarpmanın etkisiyle yoldan refüje çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.