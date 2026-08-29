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Gebze'de kozmetik fabrikasında kimyasal madde alarmı

29.08.2026 - 23:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KOCAELİ (İHA)

Gebze'de kozmetik fabrikasında kimyasal madde alarmı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kozmetik üretimi yapılan bir fabrikada asansör kabinindeki bidonun devrilmesi sonucu nitrik asit döküldü. Kimyasal madde ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Olay, Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak’ta bulunan kozmetik üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asansör kabininde bulunan bidon henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

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Bidondan yaklaşık 10 litre nitrik asit döküldü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak kimyasal maddeye uygun ekipmanlarla müdahalede bulundu.

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Olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı ve kimyasal maddeden etkilenmediği öğrenildi.

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