Gebze'de kozmetik fabrikasında kimyasal madde alarmı

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Olay, Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak’ta bulunan kozmetik üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asansör kabininde bulunan bidon henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

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Bidondan yaklaşık 10 litre nitrik asit döküldü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak kimyasal maddeye uygun ekipmanlarla müdahalede bulundu.

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Olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı ve kimyasal maddeden etkilenmediği öğrenildi.