Zeytinburnu'nda hareketli dakikalar! Bir anda dumanlar yükseldi

17.05.2026 - 16:19Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
İstanbul Zeytinburnu'nda seyir halindeki motosiklette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere çevredeki kişiler tarafından yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

Korkutan yangın, saat 11.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki motosikletten dumanlar yükselmesi üzerine sürücü motosikleti durdurdu.

Bu sırada motosikletten alevler yükselmeye başladı. Çevredeki kişiler alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri yanan motosiklette soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

    İki kardeş İstanbul'dan Aydın'a gelip bu işe girdiler: Günde 2 bin adet hazırlayıp yüksek gelir elde ediyorlar
    İki kardeş İstanbul'dan Aydın'a gelip bu işe girdiler: Günde 2 bin adet hazırlayıp yüksek gelir elde ediyorlar

    Van semalarında renk cümbüşü: Tarihi kalenin eteğinde muazzam görüntüler!
    Van semalarında renk cümbüşü: Tarihi kalenin eteğinde muazzam görüntüler!

    Ali Bilensir kimdir? Ali Bilensir ne iş yapıyordu? Ali Bilensir neden öldü? Ali Bilensir olay yeri fotoğrafları
    Ali Bilensir kimdir? Ali Bilensir ne iş yapıyordu? Ali Bilensir neden öldü? Ali Bilensir olay yeri fotoğrafları