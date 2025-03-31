Zeus Lepsynos Tapınağı'ndaki sütunlar eski ihtişamına kavuşacak

Selimiye Mahallesi'ndeki, Milattan Önce 2'nci yüzyılda inşa edilmiş Euromos Antik Kenti'nde kazılar devam ederken, kentte bulunan 1860 yıllık Zeus Lepsynos Tapınağı'nın zamana yenik düşmüş sütunlarının restorasyonu yapılıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, AA muhabirine, Geleceğe Miras projesi kapsamında tapınaktaki çalışmaların ivme kazandığını söyledi.

Tapınakta yürütülen çalışmaların evveliyatının bulunduğunu belirten Kızıl, "Burada bine yakın blok tek tek ölçüldü, envanteri çıkarıldı, katalogları yapıldı. Parçalar tespit edildikten sonra restorasyon uygulamasına geçildi." dedi.

Kızıl, zamanla yıpranma ve kopmalar meydana gelen blokların yeniden ayağa kaldırılmasının çok zor bir iş olduğunu kaydetti.

Mimari blokların kopmuş parçalarının yüzlerce parçadan aranarak bulunduğunu, temizlendiğini ve yıpranmaların giderildiğini anlatan Kızıl, şöyle konuştu:

"Önceki yıllarda tapınakta kısmen restorasyon çalışması yapıldı. Bu yıl ise önemli ölçüde tehlike arz eden tapınağın kuzey sütunlarının hepsi indirildi. Kuzeye doğru meyil söz konusuydu, şiddetli bir depremde hepsi üst üste yığılıp paramparça olabilirdi. Bunun önüne geçmek, tapınağı daha uzun ömürlü hale getirip gelecek nesillere sunabilmek için sütunları indirdik. Şimdi sağlam bir temel atma adına kaideden çatıya kadar uzun soluklu bir çalışma başlattık. Burada zarar görmüş tüm parçaları onarıp sağlamlaştırıyoruz. Daha sonra aslına uygun olarak yine eski yerlerine blokları koyacağız. İlk olarak kaideden çatıya kadar kuzey cepheyi tamamen ayağa kaldıracağız."

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"TAPINAKTAKİ ÇALIŞMALARIMIZ 2028'E KADAR SÜRECEK"

Doç. Dr. Kızıl, Geleceğe Miras projesi kapsamında diğer cephelerde de çalışma yapacaklarını ifade ederek, 3 cepheden tapınak sütunlarını birbiriyle bağlantılı hale getirip olası bir depreme karşı daha dayanıklı hale getireceklerini aktardı.

Çalışmaları antik dönemdeki usullerle aslına uygun yaptıklarına işaret eden Kızıl, "Tapınağın yanı sıra kentin tiyatro, agora ve hamam bölümlerinde de çalışmalarımız devam edecek. Tapınaktaki çalışmalarımız 2028'e kadar sürecek. Tapınakta restorasyonun yanı sıra etrafında bulunan alanlarda kazı çalışması yapacağız. Burası Roma tapınağı ama Helenistik ve Arkaik dönem evresi de var. Kazı çalışmalarında burada yeni veriler elde edebiliriz." ifadesini kullandı.

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Kızıl, Euromos Antik Kenti'ndeki kazıların 12 ay sürdüğünü belirterek, antik kentte ilk günden bu yana temizlik, sondaj, jeofizik, harita, menfez ve kazı çalışmaları yaptıklarını sözlerine ekledi.