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Zehir tacirlerinin akıl almaz yöntemi! peçeteye emdirilmiş uyuşturucu yakalandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 şahıs 414 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalandı.

03.04.2024 - 14:50 |
Zehir tacirlerinin akıl almaz yöntemi! peçeteye emdirilmiş uyuşturucu yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemelerde M.A.B. isimli bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Ardından şahsı gözaltına alan ekipler yaptıkları üst aramasında 2,31 gram uyuşturucu madde, 1 adet 414 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay sonrası gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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