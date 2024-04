Ticaret Bakanlığı, kanatlı et ihracatının sınırlandırılmasına yönelik alınan tedbirler hakkında basın açıklaması yaptı. Beyaz et sektörünün fiyatlarıyla alakalı detaylı bir çalışma gerçekleştiğini belirten Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bilindiği gibi, kümes hayvancılığı ve beyaz et sektöründe dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer alan ülkemizde, yıllardır süregelen üretim ve ihracattaki doğru politikalar ile mevcut üretim hacmine ulaşılmış, sektör uzun yıllardır iç talep ile yurt dışı talebi bir arada karşılayabilecek kabiliyeti muhafaza etmiştir.