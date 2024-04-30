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Silivri'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı! Yaralılar var

Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

30.04.2024 - 09:38 | | DHA
Silivri'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı! Yaralılar var

Kaza, saat 07.30 sıralarında Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüse karşı yönden gelen midibüs çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredek

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