Silivri'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı! Yaralılar var
Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
30.04.2024 - 09:38 | | DHA
Kaza, saat 07.30 sıralarında Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüse karşı yönden gelen midibüs çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredek