21 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları: Bugün Kapalıçarşı'da altın ne kadar?
Altın fiyatları, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 21 Mayıs Salı günü alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" sorularına yanıt aramaya başladı. Altının gramı bugün 2500 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
• 21 Mayıs 2024 - 08:09 • Son Güncelleme:
• 21 Mayıs 2024 - 08:09 • Son Güncelleme: