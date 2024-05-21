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Gündem 21 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları: Bugün Kapalıçarşı'da altın ne kadar?
Haberler Gündem Haberleri 21 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları: Bugün Kapalıçarşı'da altın ne kadar?

21 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları: Bugün Kapalıçarşı'da altın ne kadar?

Altın fiyatları, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 21 Mayıs Salı günü alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" sorularına yanıt aramaya başladı. Altının gramı bugün 2500 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

• 21 Mayıs 2024 - 08:09 • Son Güncelleme:
• 21 Mayıs 2024 - 08:09 • Son Güncelleme:
1 21 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları: Bugün Kapalıçarşıda altın ne kadar

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 20 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

2 21 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları: Bugün Kapalıçarşıda altın ne kadar



CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.636,00

Satış: 16.887,00

3 21 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları: Bugün Kapalıçarşıda altın ne kadar

ATA ALTIN

Alış: 16.644,00

Satış: 16.788,00

4 21 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları: Bugün Kapalıçarşıda altın ne kadar



ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.410,53

Satış: 2.410,94

5 21 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları: Bugün Kapalıçarşıda altın ne kadar



TAM ALTIN

Alış: 16.195,00

Satış: 16.361,00

6 21 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları: Bugün Kapalıçarşıda altın ne kadar



ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.055,00

Satış: 4.109,00

7 21 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları: Bugün Kapalıçarşıda altın ne kadar



GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.500,20

Satış: 2.500,63

8 21 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları: Bugün Kapalıçarşıda altın ne kadar



22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.268,77

Satış: 2.399,59

9 21 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları: Bugün Kapalıçarşıda altın ne kadar



YARIM ALTIN

Alış: 8.135,00

Satış: 8.218,00

10 21 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları: Bugün Kapalıçarşıda altın ne kadar