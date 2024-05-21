İran’daki kazada dikkat çeken ayrıntılar! Cenazelerden ilk görüntüler geldi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, sadece Ortadoğu değil tüm dünyada gündemin zirvesine oturdu. Kazayla ilgili soru işaretleri tartışılır ama teknik açıdan önemli detaylar var. Helikopterin eskiliği konuşuluyor ama asıl önemlisi ‘sis duvarı’. Öyle bir duvar ki Kobe Bryant’ın ölümüne yol açan kaza başta olmak üzere birçok helikopter faciasının faili durumunda. Öte yandan Dünya bugün Tahran'ı izliyor! Cenazelerden ilk görüntüler geldi.
• 21 Mayıs 2024 - 07:30 • Son Güncelleme:
• 21 Mayıs 2024 - 07:30 • Son Güncelleme: