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Yüz yüze eğitimle ilgili son dakika kararı! Valilik resmen duyurdu, okullar tatil edildi

Yüz yüze eğitimle ilgili son dakika kararı. Resmen duyuruldu. Birçok ilde okullar tatil edildi. Kar yağışı yurdun bir bölümünde etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışların yoğun olduğu bazı şehirlerde yüz yüze eğitime ara verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

10.02.2022 - 21:32 |
Yüz yüze eğitimle ilgili son dakika kararı! Valilik resmen duyurdu, okullar tatil edildi

Konya'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kentte kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Buzlanma nedeniyle Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Ereğli, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Sarayönü, Taşkent, ve Yunak'ta yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

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Öte yandan, Konya'yı komşu illere bağlayan 7 karayolu da tüm aracın ulaşımına açık tutuluyor. Bazı bölgelerde ise şiddetli rüzgar nedeniyle 'sürgün' diye bilinen arazideki karların sürüklenerek yolu kapatması ve buzlanma sonucu kayan TIR'lar nedeniyle yol, geçici süreyle ulaşıma kapatılıyor.

Niğde’de okullar tatil edildi

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere de 1 gün idari izin verildi.

 

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