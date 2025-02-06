Yurt genelinde eğitime kar engeli! 6 Şubat'ta okulların tatil edildiği iller hangileri?

TRABZON

Trabzon'un Şalpazarı, Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Trabzon merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.Şalpazarı ilçesinde, yüksek kesimlerdeki mahallelerde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde de bazı okullarda eğitime ara verildi.

KOCAELİ

Kocaeli’de kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.Kocaeli’de etkili olan kar nedeniyle il genelinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; “Son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 06 Şubat 2025 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

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SAKARYA

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bugün il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BAYBURT

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli olacak.

YOZGAT

Yozgat'ta kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ile Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.

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ELAZIĞ

Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de eğitime bugün ara verildiği belirtildi.Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut yağışın sabah saatlerinden itibaren kara döneceğinin değerlendirildiğini belirterek kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

KONYA

Konya'nın çevresi ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Halkapınar, Hadim ve Doğanhisar ilçelerindeki okullarda eğitime 6 Şubat Perşembe günü ara verildi.Ereğli'de ise ilk ve orta dereceli okullarda sadece taşımalı eğitime bir gün 6 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.

TUNCELİ

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, "Köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullandı.

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ERZİNCAN

Erzincan Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde başlayan karın yarın (6 Şubat) öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.Etkili kar, yollarda buzlanma ve ulaşımda yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime yarın (6 Şubat) ara verildiği duyuruldu.Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AKSARAY

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yarın (6 Şubat) eğitime ara verildiği belirtildi.

ZONGULDAK

Hacıbektaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kent genelinde etkili olan yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığını belirtti.Tahminlere göre, yarın da aralıklarla devam edecek kar yağışının, zaman zaman kuvvetlenerek akşama kadar etkisini sürdüreceğini aktaran Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:"Bu kapsamda yarın ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri 1 gün idari izinli sayılacaktır."Hacıbektaşoğlu, olumsuz hava koşullarına karşı tüm vatandaşların dikkatli olmasını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamasını ve yetkili kurumların uyarılarını takip etmesini istedi.

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GİRESUN

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar'da kar yağışı ile buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda 6 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.Merkez ile Dereli, Espiye, Görele, Güce ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarında eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.Açıklamada, Yağlıdere'nin Üçtepe beldesi ile Bulancak'ın Aydındere ve Kovanlık beldelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.Doğankent ve Eynesil ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ADANA

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.Can, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçedeki tüm okullar için eğitim öğretime 6 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini, hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağını belirtti.

SAMSUN

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Kavak ve Ladik ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.19 Mayıs, Atakum, Ayvacık, Havza ile Vezirköprü ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.Dün yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Asarcık, Bafra, Canik, Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde taşımalı eğitimin bugün yapılmayacağı belirtilmişti.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar nedeniyle eğitime yarın (6 Şubat) ara verildiği bildirildi.Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut yağışın sabah saatlerinden itibaren kara döneceğinin değerlendirildiğini belirtti.Şehir merkezinde yarın (6 Şubat) eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyuran Hatipoğlu, şunları kaydetti:"İlçelerimizde kaymakamlarımız durumu değerlendirerek ilçeleri ile ilgili kararları vereceklerdir. Ayrıca engelli çalışanlarımız ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaklardır."Vali Hatipoğlu, öğrencilerden yarını (6 Şubat) kitap okuyarak değerlendirmelerini isteyerek, "6 Şubat Asrın Felaketi'nin yıl dönümü olduğunu düşünerek evlerinizde deprem tehlikesi hususunda risk olasılıklarını ebeveynlerinize hatırlatarak ve tedbir almalarını sağlayarak geçirin. Sizleri seviyor ve sizlere inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

BOLU

Vali Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın (6 Şubat) eğitime ara verildiğini belirtti.Aydın, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

YALOVA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, yarın (6 Şubat) kentte etkili olması beklenen kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelindeki resmi okul ve kurumlardaki taşımalı öğrenciler, köy okulları, özel eğitim öğrencileri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için yarın (6 Şubat) eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrenciler (örgün, yaygın eğitim ve yükseköğretim) ise yarın (6 Şubat) eğitim öğretime devam edecek.Zorunlu hizmetlerin yürütülmesini aksatmayacak şekilde, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacak.

SİNOP

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının yarın (6 Şubat) da devam etmesinin beklendiği ifade edildi.Kar ile buzlanmaya karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime 6 Şubat Perşembe günü ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."

DÜZCE

Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik tahminlere göre, il genelinde etkili olmaya başlayan yoğun karın yarın (6 Şubat) akşam saatine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.Kar ile buzlanma riskinin de bulunduğunun altını çizen Vali Aslan, "6 Şubat perşembe ilimiz genelinde resmi, özel tüm yaygın ve örgün eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.Vali Aslan, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

NİĞDE

Niğde'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın (6 Şubat) ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bugün başlayan kar yağışının aralıklarla etkisini sürdüreceği ve gece sıcaklığın eksi 5 derecenin de altına düşeceği belirtildi.Olumsuz hava koşullarının buzlanmaya sebebiyet vereceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir.Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

KAYSERİ

Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın (6 Şubat) ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, yarın (6 Şubat) il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği ve sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düşmesi beklendiğinden muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:​​​​​​​"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

SİVAS

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın (6 Şubat) okullarda eğitime ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde dün akşam başlayan ve zaman zaman yoğun devam eden kar yağışının, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu nedenle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın (6 Şubat) eğitime ara verilecektir.Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirlerince değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

HAKKARİ

Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın (6 Şubat) ara verildi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin bazı kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don olaylarının meydana gelebileceği belirtildi.Bu hususların göz önünde tutulduğu bildirilen açıklamada, "Perşembe günü Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi ana okullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NEVŞEHİR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, yarın (6 Şubat) il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği, olumsuz hava koşullarından dolayı muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:​​​​​​​"İl genelinde kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki görevli engelli, hamile, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden, ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

ORDU

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.Açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın (6 Şubat) için ara verildiği, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engeli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın (6 Şubat) tüm okullarda eğitime ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın (6 Şubat) tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.