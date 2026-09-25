Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

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Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 21°CParçalı bulutlu



RİZE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı