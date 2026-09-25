Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek
Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurtta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemle sıcaklıklar 4-5 derece birden düşerken, İstanbul'da yağışlı hava 7-8 gün etkili olacak. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen; “Yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın” derken, AKOM da hafta boyunca kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR
Doğu bölgelerde etkisini sürdüren yağışlı havaya ek olarak, Türkiye hafta sonundan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisine giriyor. Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda devam eden yağışların ardından, yeni sistem cumartesi günü ilk olarak Trakya’dan giriş yapacak.
Pazar günü ise etki alanını genişletecek olan yağışlı havanın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara yol açacağı tahmin ediliyor. Yeni haftayla birlikte yağışların ülke geneline yayılması beklenirken; özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde zaman zaman kuvvetli seyretmesi öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani su baskını ve yerel dolu yağışı riskine karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
SICAKLIKLAR 4 İLA 5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Mevsim normalleri civarında ve batı kesimlerde birkaç derece altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu sistem öncesinde 1-2 derece yükselse de yeni haftayla birlikte hızla düşüşe geçecek. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri özellikle batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 5 derece kadar azalacağı tahmin ediliyor.
AKOM'DAN YAĞIŞ UYARISI
AKOM’un değerlendirmelerine göre, hafta sonu cumartesi günü itibarıyla başlayacak olan yağışların, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. AKOM tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi;
"Yağışların hafta sonu (cumartesi) tekrardan başlayacağı, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Cumartesi gününe kadar 22-24 derece aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Pazar günü itibari ile azalarak tekrardan 20 derecelerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor."
"7-8 GÜN YAĞMUR VAR"
CNN Türk Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen; yağışların 7-8 gün boyunca etkili olacağını söyleyerek, “Pazardan itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın” uyarısını yaptı.
Şen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "İstanbul'da yarın akşam yağmur başlıyor. 7-8 gün yağmur var. Pazardan itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın. Islanmak da iyidir. Sıcaklıklarda Ekim ortalamasına geliyor. 20 dereceyi geçmeyecek. Montunuzu da yanınızda bulundurun" dedi.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 15 DERECEYE KADAR İNECEK
Poyrazın sert esmesiyle birlikte halihazırda 22 ile 24 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 15 ile 18 derece civarına gerileyerek mevsim normallerinin altına ineceği değerlendiriliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 21°CAz bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°CAz bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MANİSA °C, 26°CAz bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
UŞAK °C, 22°CAz bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°CParçalı bulutlu
ANTALYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°CParçalı bulutlu
RİZE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°CParçalı bulutlu
KARS °C, 25°CParçalı bulutlu
MALATYA °C, 28°CParçalı bulutlu
VAN °C, 24°CParçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°CParçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu