Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek
HaberlerGündem Haberleri Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

25.09.2026 - 19:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurtta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemle sıcaklıklar 4-5 derece birden düşerken, İstanbul'da yağışlı hava 7-8 gün etkili olacak. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen; “Yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın” derken, AKOM da hafta boyunca kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Doğu bölgelerde etkisini sürdüren yağışlı havaya ek olarak, Türkiye hafta sonundan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisine giriyor. Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda devam eden yağışların ardından, yeni sistem cumartesi günü ilk olarak Trakya’dan giriş yapacak.

3Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

Pazar günü ise etki alanını genişletecek olan yağışlı havanın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara yol açacağı tahmin ediliyor. Yeni haftayla birlikte yağışların ülke geneline yayılması beklenirken; özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde zaman zaman kuvvetli seyretmesi öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani su baskını ve yerel dolu yağışı riskine karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

4Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

SICAKLIKLAR 4 İLA 5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Mevsim normalleri civarında ve batı kesimlerde birkaç derece altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu sistem öncesinde 1-2 derece yükselse de yeni haftayla birlikte hızla düşüşe geçecek. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri özellikle batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 5 derece kadar azalacağı tahmin ediliyor.

5Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

AKOM'DAN YAĞIŞ UYARISI

AKOM’un değerlendirmelerine göre, hafta sonu cumartesi günü itibarıyla başlayacak olan yağışların, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. AKOM tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi;

6Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

"Yağışların hafta sonu (cumartesi) tekrardan başlayacağı, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Cumartesi gününe kadar 22-24 derece aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Pazar günü itibari ile azalarak tekrardan 20 derecelerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor."

7Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

"7-8 GÜN YAĞMUR VAR"

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen; yağışların 7-8 gün boyunca etkili olacağını söyleyerek, “Pazardan itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın” uyarısını yaptı.

8Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

Şen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "İstanbul'da yarın akşam yağmur başlıyor. 7-8 gün yağmur var. Pazardan itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın. Islanmak da iyidir. Sıcaklıklarda Ekim ortalamasına geliyor. 20 dereceyi geçmeyecek. Montunuzu da yanınızda bulundurun" dedi.

9Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

İSTANBUL'DA SICAKLIK 15 DERECEYE KADAR İNECEK

Poyrazın sert esmesiyle birlikte halihazırda 22 ile 24 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 15 ile 18 derece civarına gerileyerek mevsim normallerinin altına ineceği değerlendiriliyor.

10Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

11Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

EGE

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°CAz bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°CAz bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MANİSA °C, 26°CAz bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

UŞAK °C, 22°CAz bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

12Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°CParçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

13Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°CParçalı ve az bulutlu

14Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

15Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°CParçalı bulutlu

RİZE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°CParçalı bulutlu

KARS °C, 25°CParçalı bulutlu

MALATYA °C, 28°CParçalı bulutlu

VAN °C, 24°CParçalı bulutlu

17Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°CParçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

18Sağanak yağışlar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağmur 7-8 gün boyunca sürecek

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi