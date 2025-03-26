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Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalanan 3 terör şüphelisi tutuklandı

26.03.2025 - 17:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY ve 1 terör örgütü PKK şüphelisi, tutuklandı.

Edirne merkezde askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin düzenledikleri kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri S.B. ve S.T. ile terör örgütü PKK şüphelisi V.S. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., S.T. ve V.S., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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