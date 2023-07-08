Yunan basını yazdı: Erdoğan yeni dönemin kapılarını açıyor! Pozitif gündemin dışında kalan tek madde

11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesi, son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri. Kritik zirveye 3 gün kala Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomatik gündemini ele aldı.



ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK CEPHELERİ



Hürriyet'in Yunan basınından aktardığı habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vilnius zirvesinde ve öncesinde birçok diplomatik cephesi var. Bunlardan en önemlisi İsveç'in NATO üyeliği.



Erdoğan'ın İskandinav ülkesinin NATO üyeliğine onay verip vermeyeceği hala büyük bir merak konusu. Liberal gazetesi İsveç'in başvurusunun üzerinden 14 ay geçmesine rağmen görüşmelerin devam ettiğini belirtti ve İsveç'in üyeliğinin F-16 süreci ile bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Vilnius zirvesindeki bir diğer gündem maddesi Erdoğan-Miçotakis görüşmesi. İki liderin çarşamba günü oturumunda verilen arada öğle saatlerinde görüşmeleri bekleniyor. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer alacak.



Yunan medyasına göre iki lider arasındaki görüşme iyi giderse, makul bir süre içinde Yunanistan ile Türkiye arasında istikşafi temaslar başlayabilir.

AKDENİZ'DE YENİ DÖNEM



Yunanistan, 28 Mayıs seçimlerini geride bırakan Türkiye'deki yeni dönemi yakından takip ediyor.



In.gr Haber sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü döneminde Akdeniz'de yeni dengeler kuracağını belirttiği analizinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaretle Ankara-Kahire ile ilişkilerinin normalleşeceğini yazdı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında olası bir görüşmenin dikkat çekeceğini vurgulayan yazar, Erdoğan'ın kritik NATO zirvesi sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştireceğini ve iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanacağını belirtti.



Yazara göre Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Katar’a yapacağı ziyaretler de dikkat çekiyor.





POZİTİF GÜNDEMİN DIŞINDA KALAN TEK MADDE: KIBRIS



Türkiye'nin yeni dönemde ilişkilerini normalleştirdiği ülkelerin sadece Mısır ve İsrail olmadığını belirten yazar, Türk ve Yunan yetkililerden gelen yapıcı mesajlara dikkat çekti ve "Türkiye'nin pozitif gündemi, Yunanistan'a açılsa bile, Ankara iki devletli çözüm konusunda geri adım atmadığı için Kıbrıs'ı içermiyor." ifadesini kullandı.





Öte yandan Yunanistan’ın yeni Savunma Bakanı Nikos Dendias, seçimler sonrası ilk yurtdışı gezisini Kıbrıs Rum yönetimine yaptı. Rum mevkidaşı Mihalis Yorgallas ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dendias, Doğu Akdeniz bölgesinin genelinde gerginliğin azaldığını belirterek sahadaki mevcut durumun bir 'güven ortamı' oluşturmasını umduğunu vurguladı.