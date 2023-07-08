GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'den kritik ziyaret! Şimşek ve Yılmaz bugün Katar'a gidiyor
ABONE OL

Türkiye'den kritik ziyaret! Şimşek ve Yılmaz bugün Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün Katar'a gidiyor.

08.07.2023 - 13:16 |
Türkiye'den kritik ziyaret! Şimşek ve Yılmaz bugün Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyaretinden önce 1 günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün Katar'a gidiyor. Yılmaz ve Şimşek’in yarın, Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda görüşmeleri planlanıyor. 

Yılmaz ve Şimşek ayrıca, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. 

Ekmek fiyatları ile ilgili yeni açıklama!  İstanbul Valiliği duyurdu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREkmek fiyatları ile ilgili yeni açıklama!  İstanbul Valiliği duyurduHaberin Tüm Görselleri

    GÜNCEL HABERLER

    Yunan basını yazdı: Erdoğan yeni dönemin kapılarını açıyor! Pozitif gündemin dışında kalan tek madde

    Yunan basını yazdı: Erdoğan yeni dönemin kapılarını açıyor! Pozitif gündemin dışında kalan tek madde

    Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı: Lütfen gereğini yapın

    Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı: Lütfen gereğini yapın

    Türkiye'den kritik ziyaret! Şimşek ve Yılmaz bugün Katar'a gidiyor

    Türkiye'den kritik ziyaret! Şimşek ve Yılmaz bugün Katar'a gidiyor