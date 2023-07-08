Zelenski-Erdoğan görüşmesi dünya gündemine oturdu! 'Kilit güç'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi kabul etti. Yaklaşık 3 saat süren ikili ve heyetler arası görüşme bugün dünya basınının en önemli gündem maddelerinden biri oldu.



Önümüzdeki hafta Litvanya'nın başkenti Vilnius gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesi yapılan görüşmeyi yakından takip eden ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO üyeliği ile ilgili sözlerine geniş yer ayırdı.

CNN: KİLİT BİR GÜÇ

Hürriyet'in aktardığı habere göre; CNN İnternational, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini belirttiğini, Zelenski'nin ise bu açıklamadan 'mutlu' olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın başından beri Rusya ve Ukrayna arasında dengeleyici, kilit bir güç olduğunu vurgulayan CNN, Türkiye'nin aracılık ettiği tahıl anlaşmasının küresel bir açlık krizini önlediğini hatırlattı.

"TÜRKİYE BARIŞ MÜZAKERELERİNE LİDERLİK ETMEYE HAZIR"

Politico da Erdoğan'ın savaş boyunca stratejik, dengeleyici bir unsur olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye, Putin'in işgalinin yasadışılığını geniş çapta kınarken, Ukrayna kuvvetlerine Bayraktar İHA'ları tedarik etti." ifadelerini kullandı.



Politico Erdoğan ve Zelenksi'nin sözlerine yer verdiği haberinde Türkiye'nin barış müzakerelerinde liderlik rolü üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.



Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO üyeliğini desteklediğine dikkat çeken Alman basını ise daha çok Rusya lideri Putin'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete odaklandı.

ALMAN BASINI PUTİN'İN ZİYARETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Tagesschau, Putin'in savaşın başlamasından bu yana ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştireceğine dikkat çekti ve "Türkiye savaşın başlamasından bu yana hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkiler sürdürdü" ifadesini kullandı.



Spiegel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış süreci için verdiği çabaya atıfta bulunarak "Türk lider barış masası için baskı yapıyor" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan bu yana ilk kez Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Spiegel, Erdoğan ve Putin'in görüşeceği konular arasında 17 Temmuz'da sona erecek olan Tahıl anlaşmasının da olduğunu yazdı.



İngiliz yayın kuruluşu SkyNews da Rus liderin savaşın başlamasından bu yana ilk kez denizaşırı bir ziyaret gerçekleştireceğini yazdı, Erdoğan ve Putin'in konuşacağı konular arasında 'esir takası' gibi kritik konuların olduğunu belirtti.



Aljazeera, 'Erdoğan'ın barış müzakerelerine geri dönüş çağrısını' ön plana çıkarırken Erdoğan-Zelenski görüşmesinin Kremlin tarafından yakından takip edildiğini belirtti.