YSK'dan yeni seçmen kararı: 'Askı'da koruma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü YSK Başkanlığı’na gönderdiği yazı ile hakkında gizlilik kararı olmayan ve ikâmet adresinden farklı bir ildeki konukevinde kalan kadınlar, hakkında gizlilik kararı bulunan ve yerleşim yeri adresi olarak görünen ŞÖNİM’den farklı bir ildeki konukevinde kalan kadınlar ile konukevi dışında başka bir adreste kalan kadınların, bulundukları ilçelerde oy kullanmasının sağlanıp sağlanamayacağını sordu.

YSK'DAN KARAR

Milliyet'te yer alan habere göre; YSK, koruma kararı bulunan seçmenin durumunu ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirmesi ve ilçe seçim kurulu başkanlığınca uygun görülmesi halinde sandık çevresine asılacak sandık seçmen listesinde; adının ve soyadının ilk harflerine yer verilmesine, adres bilgilerinin, ana ve baba adının, doğum tarihi ve doğum yeri bilgilerinin tamamının, T.C. kimlik numarasının ortasında yer alan beş karakterin “*” işareti ile gizlenmesine karar verdi.

YSK'DAN EMEP AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Emek Partisi'nin (EMEP), Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçime girmekten vazgeçtiğini duyurdu.

14 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği seçimlerine ittifak çatısı altında girecek partiler, ittifak protokollerini YSK'ya sunmuştu. İttifaktan ayrılmak isteyen partilere verilen süre doldu. Emek Partisi, YSK'ya gönderdiği yazıda Emek ve Özgürlük İttifakı protokolünden çekildiğini bildirdi. YSK'dan yapılan açıklamada, "Emek Partisi Genel Başkanlığı tarafından kurulumuz başkanlığına gönderilen yazıda; partilerinin 24 Mart 2023 tarihinde teslim ettiği protokolle seçime Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında gireceğini beyan ettiği, ancak parti genel yönetim kurulunun yeni kararı uyarınca anılan seçime Emek ve Özgürlük İttifakı olarak girmekten vazgeçtikleri bildirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca Emek ve Özgürlük İttifakının, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Türkiye İşçi Partisi arasında devam edeceği de belirtildi.

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YSK’ya Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında ve EMEP amblemiyle girme başvurumuzu geri çektik. EMEP adayları yine ittifak çatısında Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girecektir. Bu prosedür ittifaktan çekiliyor gibi anlaşılmamalı. Mevzu yasal mevzuattır" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı yer alacak. Kesinleşen ittifakların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için bugün YSK’da kura çekilecek.