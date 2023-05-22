YSK, yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışında ve gümrüklerde oyunu kullanmak üzere sandık başına giden seçmen sayısı 1 milyon 150 bini geçti.
22.05.2023 - 10:36 |
Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, Cumartesi günü başlayan oy verme işlemleri sürüyor.
Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurt dışında toplam 3 bin 461 sandık kuruldu.
Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden, yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların toplam sayısı, üçüncü günde saat 10.30 itibarıyla 1 milyon 153 bin 842 oldu.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.