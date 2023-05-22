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YSK, yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışında ve gümrüklerde oyunu kullanmak üzere sandık başına giden seçmen sayısı 1 milyon 150 bini geçti.

22.05.2023 - 10:36 |
YSK, yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı

Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, Cumartesi günü başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurt dışında toplam 3 bin 461 sandık kuruldu.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden, yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların toplam sayısı, üçüncü günde saat 10.30 itibarıyla 1 milyon 153 bin 842 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.

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