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YSK: Kesin sonuç Resmi Gazete'ye gönderildi

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi.

30.05.2023 - 14:31 |
YSK: Kesin sonuç Resmi Gazete'ye gönderildi

Milletvekili genel seçimleri için son itirazlar 21-28 Mayıs arasında Yüksek Seçim Kurulu’na yapıldı. Bu itirazların görüşülüp karara bağlanmasının ardından kesin sonuçlar Resmi Gazete ve YSK’nın internet sitesinde yayımlandı.

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Kesin sonuçları duyuran YSK Başkanı Yener'in açıklamaları şöyle:

28 Mayıs 2023 tarihinde saat 17.00 itibarıyla olağanüstü itiraz süreci sona ermiş olup kurulumuz 29 Mayıs 2023 tarihinde toplantısında itirazları değerlendirmiş ve sonuçlandırmıştır.  28'inci Dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere resmi gazeteye gönderilmiş olup yurt içinde 88.92 yurt dışında 53.80 oranında katılım görüşmüştür. Toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlanmış olup; Ak Parti'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, MHP'nin 50, YSP'nin 61, TİP'in 4, CHP'in 169, İYİP'in 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilere hayırlı olmasını dileriz."

KESİN SONUÇLAR RESMİ GAZETE'YE GÖNDERİLDİ

Yener, kesin sonuçlara ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini de duyurdu.

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