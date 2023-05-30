CHP'de kritik isim odasını boşalttı! Kılıçdaroğlu istifaları kabul edecek

28 Mayıs seçimleri sonrası Ankara'da hareketlilik sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararı merak edilirken, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova son bilgileri aktardı.

Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:

CHP lideri seçim gecesi istifalarını sunan kurmaylarına "Bu gece erken" demiş kabul etmemişti. Tekrar bir MYK ardından PM ve il başkanları ile toplantı yapacağını söylemiş ve "En doğru kararı hep birlikte verelim" demişti.

KILIÇDAROĞLU İSTİFALARI KABUL EDECEK

Edindiğim bilgilere göre CHP'de hafta sonu büyük ihtimalle pazar günü son bir MYK toplantısı yapılacak ve Kılıçdaroğlu o toplantıda bu kez MYK üyelerinin istifalarını kabul edecek. İstifalarını kabul etme kararı bir ara dönem MYK'sı kurmak için. Bu nedenle önümüzdeki hafta CHP Parti Meclisi'ni toplayacak ve sonrasında yeni bir MYK oluşturacak.

TUNCAY ÖZKAN ODASINI BOŞALTTI

Mevcut kurmay kadronun tamamının değişmesi beklenmiyor birkaç isim devam edebilir. Mesela Bilgi İşlem Başkanı Onursal Adıgüzel istifa etmişti yerine yeni bir isim Devrim Barış Çelik atanmıştı o devam edecek. Ama seçim ile ilgili kritik genel başkan yardımcılıklarının değişmesi bekleniyor. Nedir onlar; Parti örgütü ve örgüt yönetimi Oğuz Kaan Salıcı, seçim ve hukuk işleri Muharrem Erkek, yerel yönetimler Seyit Torun, medya ve iletişim Tuncay Özkan tarafından götürülüyordu. Danışman sıfatı ile bu görevi yapıyordu. Edindiğim bilgilere göre Tuncay Özkan odasını boşalttı görevi bıraktı. Dolayısıyla onun yerine de medya ve iletişim ayağını yürütecek yeni bir ismin gelmesi bekleniyor.

GRUP BAŞKANLIĞINDA TEK ADAY

Genel sekreter Selin Sayek Böke için kulislerde kendisinin üniversiteye akademisyenliğe dönmeyi planladığı konuşuluyor. Parti sözcüsü Faik Öztrak konusunda da henüz netlik yok o da değişebilir. Grup yönetimi de Meclis yemin töreni sonrası şekillenecek. Grup başkanlığına tek aday var; Özgür Özel. Grup başkanvekilleriyle birlikte seçimle işbaşına gelecekler.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNDE 3 SEÇENEK

Partiyi kongreye bu ara MYK yönetimi götürecek. Kılıçdaroğlu kongre için her olasılığı ve takvimlendirme planlarını istedi.

Üç seçenek var;

1- Olağan kongre sürecini işletmek ki bunun için önce il ve ilçe kongreleri yapılacak. Dolayısıyla 8-9 aylık bir süre demek. Bu da yerel seçime Kılıçdaroğlu ile partinin gitmesi anlamına gelir.

2- Hızlandırılmış olağan kongre, bunun için en az üç aylık süre gerekiyor. Yine hızlı bir şekilde il ilçe kongreleri yapılacak ve sonbaharda kurultaya gidilecek.

3- Olağanüstü kurultay, eğer genel başkan bu kararı alırsa 45 gün sonra büyük kurultay toplanacak.

Bu son iki seçeneği tercih etmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakabileceği konuşuluyor. Ama 8-9 ayı bulacak bir olağan kurultay süreci için düğmeye basarsa yerel seçimde partinin başında kalır yorumları var. Son kararı parti içi değerlendirmeler sonrası vermesi bekleniyor.

MİLLET İTTİFAKI'NDA NELER KONUŞULUYOR?

Öte yandan TBMM, 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilanını takip eden 3’üncü gün saat 14.00’te toplanacak. CHP listesinden aday gösterilerek seçilen ve milletvekili olmaya hak kazanan DEVA, Saadet, Gelecek, DP milletvekillerinin andiçme töreninden önce Geçici Başkanlık Divanı’na dilekçe vermeleri ve kendi partilerinin adıyla yemin etmeleri bekleniyor. Ancak bu konuda yemin sonrasının da beklenebileceği yönünde görüşler de var.

Yemin sonrasının beklenebileceğini ifade eden ittifak partilerinden bir milletvekili, “Altılı Masa’daki liderler karar verecek. Stratejik ve karşılıklı saygı açısından genel başkanlar nasıl arzu ederse, nasıl karar verirse artık öyle yapacağız. CHP’den seçilmiş milletvekili olarak da yemin edebiliriz. Daha sonra herkes kendi partisinin çatısına da geçebilir” görüşünü dile getirdi.

TDP kulislerine göre ise Mustafa Sarıgül’ün ne yapacağı konusunda şu anda verilmiş bir karar yok.

İTTİFAK DEVAM EDECEK Mİ?

Millet İttifakı’nın geleceğine ilişkin en önemli soru ise, ittifakın devam edip etmeyeceği. İttifakın 29 Mayıs sabahı itibarıyla bittiği görüşünü iddia edenler, “Şu anda işlevini tamamladı. Seçime yönelik Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e yönelik bir işbirliğiydi. Bunun olmayacağı da görüldü. Şu aşamadan sonra bu birlikteliğin bir anlamı yok. Seçim bitti, herkes kendi yoluna bakmalı. Büyükşehirlerde belki devam edebilir” yorumunu yaptı.

Benzer görüşler daha önce de yerel seçimlerden sonra dile getirilmişti. İkinci tur akşamında İYİ Parti lideri Akşener de “Millet ittifakı nedir ne değildir mevzusu daha sonraki mesele” demişti.

DEVA, SP, GELECEK TEK ÇATI FORMÜLÜ

En az 20 milletvekili bulunan siyasî partiler, TBMM’de grup kurma hakkına sahip oluyor. Geçten hafta Davutoğlu, dört partinin birlikte grup oluşturması için bir zemin olduğunu, bu konuda görüşmeler yaptığını belirtmişti. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi arasında gelecek haftaya kadar bu konuda bir trafik işlemesi ve bir karara varması planlanıyor.

Kurmaylar, “Şartları zorlayacağız, bir grup kuracağız” değerlendirmesini yapıyor. Kulislerde bu konuda birkaç formül tartışılıyor. Seçeneklerden biri; 4 partinin birlikte, 38 milletvekilinden oluşan grup kurması. Bir başka olasılık, DP haricindeki üç partinin; DEVA, Gelecek ve Saadet’in 35 vekille bir grup kurması. En çok dile getirilen formül ise partilerin yeni bir parti çatısı altında buluşacağı, genel başkanların da dönüşümlü olarak grup toplantılarında kürsüye çıkacağı, bir çeşit eş başkanlığın uygulanması. Bu şıkta ağırlıklı olarak adı anılan ise Gelecek ve Saadet partileri.