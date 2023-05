CHP'de tüm oklar Kılıçdaroğlu'na döndü! İstifa çağrısı

CHP eski milletvekili Akif Hamzaçebi 28 Mayıs seçim sonuçlarıyla ilgili konuştu. Hamzaçebi, özetle “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi için çok çaba göstermişse de başarılı olamamıştır. Partimiz milletvekili genel seçiminde de başarısız olmuştur. Buna göre milletvekili sayımız 2018’e kıyasla ciddi şekilde düşmüştür. Ortada Genel Başkanımız ve partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN’DAN KILIÇDAROĞLU’NA ÇAĞRI:ONURUNUZLA İSTİFA EDİN VE KAZANANLARA BIRAKIN

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçim gecesi sonuçların şekillenmesiyle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya üzerinden istifa çağrısı yaparak şunları kaydetti:

“Sayın Kılıçdaroğlu”na emekleri için teşekkür ederiz. Ama kendisini yanıltan, yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır! Sayın İmamoğlu derhal CHP’nin başına geçmelidir. Nokta.”

Özcan bir sonraki paylaşımında da “Ben mi yanlış anladım? Sayın Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin, kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenler de bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter. Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin, 13 yıldır umut verdiniz... Bizi bu adama mahkum ettiniz. Lütfen onurunuzla, gururunuzla istifa ediniz! Kazananlara bırakın” dedi.

İMAMOĞLU'NDAN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs’ta yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen İmamoğlu, “Türkiye’nin şimdi hızlıca, normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya ihtiyacı vardır. Bugün, büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar; sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler; sakın ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Hanımefendiler, asla tedirgin olmayın. Beyefendiler; başınız dik yürümeye devam edin. Biz, az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız” dedi. Benzer bir hayal kırıklığının beş yıl önce de yaşandığını ifade eden İmamoğlu şöyle devam etti: “Ama sadece 9 ay sonra, yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve sonuç aldık. Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin; her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; değişmeyen tek şey, değişimdir. Aynı şeyleri yaparak, farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi, tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün, İstanbul’un fethinin 570. Yıldönümü. Asırlar boyu ne ordular ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü. Ama gün geldi, yöntem ve araçları değiştiren Mehmet fethetti; Fatih oldu. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz. Bana inanın; yolumuz uzun gençliğimiz var, inancımız tam. Ve bana güvenin: Her şey çok güzel olacak.”