Vize çilesi bitmiyor! Haftalar sürüyor

Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine Schengen vizesi alma konusundaki zorlu süreci devam ediyor. Konsolosluklar haftalar hatta aylar sonrasına randevu veriyor. Birçok başvuruda randevu için en yakın tarih olarak 2-3 ay sonrası gösteriliyor.

Hürriyet'ten Selçuk Böke'nin haberine göre; Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve Hollanda vatandaşların en çok başvuru yaptıkları ülkeler arasında yer alırken, evrak sorunsuz bir şekilde teslim edilse bile başvurular reddedilebiliyor. Schengen vizesindeki sorunlar çözülemezken, dün bazı yayın organlarında ‘Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı’ yönünde haberler kamuoyuna yansıdı.

ALMANYA, İTALYA İSPANYA İDDİASI

Söz konusu haberlerde; Almanya, İspanya ve İtalya’nın Türkiye’den Schengen vize başvurularını mayıs ayı sonuna kadar kapattığı iddia edilirken, vatandaşlar da üç ülkenin aldığı ileri sürülen karara sosyal medyadan isyan etti. Kamuoyuna yansıyan haberlerin doğruluğunu araştıran Hürriyet, konuyu diplomatik kaynaklara sordu.

ELÇİLİKLERE SORDUK KAPATILDI MI?

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Diplomatik kaynaklar, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Temas edilen ilgili büyükelçilikler vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir” bilgisini paylaştı.

Hürriyet’e bilgi veren Avrupalı yetkililer de vize işlemlerindeki zorluğun artan talep nedeniyle yaşandığını savundu. Yetkililer, başvurularda kapanmanın olmadığını, yoğunluk nedeniyle aracı firmaların internet sitelerinde bazı aksaklıkların da yaşandığını aktardı.

ALMANYA: BİRKAÇ AYA KADAR SÜREBİLİYOR

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği tepkiler üzerine dün bir açıklama yaparak şöyle dedi: “Mart ayının başından bu yana Almanya’nın Ankara, İstanbul ve İzmir’deki dış temsilciliklerinde yeni uygulanmaya konulan randevu sistemi aynen uygulanmaya devam ediyor. Bu sistem, tüm başvuru sahiplerine vize randevusu için kolayca kaydolma fırsatı sunuyor. Bununla birlikte vize başvurularının çok fazla olması nedeniyle vize başvuru tarihlerinin bildirilmesine ilişkin bekleme süreleri dış temsilciliğe ve vize türüne bağlı olarak farklılık göstermekte, birkaç haftaya kadar, hatta bazı vize türlerinde birkaç aya kadar sürebilmektedir.”

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