Meclis'te yeni dönem başlıyor! Çok partili az liderli olacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin sonuçları bugün açıklaması bekleniyor. Bu durumda TBMM Genel Kurulu cuma günü saat 14.00’te milletvekillerinin yemini için toplanacak.

MECLİS’İ BAHÇELİ AÇACAK

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; en yaşlı üye unvanıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (75) geçici başkanlığı yürütecek. Bahçeli’nin özel oturumda frak giymeyi tercih etmediği ve takım elbiseyle yöneteceği öğrenildi. Yemin töreninin 9 saati geçmesi bekleniyor. Milletvekillerinin cuma günkü törenden sonra YSK’nın Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonucunu açıklama takvimine bağlı olarak 13’üncü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da cumartesi veya pazar günü mazbatasını TBMM’de Bahçeli’nin elinden alacak. Genel uygulamaya göre yeni Cumhurbaşkanı’nın yemin edip göreve başlamış milletvekilleri önünde ant içmesi gerekiyor. TBMM yönetimi de Genel Kurul’un hafta sonu Erdoğan’ın yemin töreni için toplanmasına yönelik hazırlık yapıyor.

ERTELEME FORMÜLÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 15 bakan, milletvekili yemini edip parlamenter görevine başladıklarında, “kuvvetler ayrılığı” ilkesi gereği kabine görevlerine devam edemeyecekler. Milletvekillerinin cuma günü yemin etmesi durumunda, kısa süre görevde kalabilmeleri amacıyla “erteleme” formülü üzerinde duruluyor. Buna göre Oktay ve 15 bakan, cuma günü yemin etmeyip sonraki Genel Kurul oturumunu bekleyebilir. TBMM İçtüzüğü’ne göre özel oturuma katılmayan milletvekilleri sonraki ilk oturumda yemin edebiliyor.

LİDERSİZ GRUPLAR

Millet İttifakı’nın seçime yönelik taktik hesapları sonucunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Meclis dışında kaldı. Bu partiler Meclis’te lidersiz temsil edilecek. Yeni dönemde sadece MHP ile HDP gruplarının başında genel başkanları olacak. CHP ve İYİ Parti, milletvekilleri arasından “grup başkanı” seçecek. CHP’de Grup Başkanı olarak Manisa Milletvekili Özgür Özel’in adı öne çıkıyor. DEVA Partisi, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partisi’nin ise bir çatı altında ortak grup kurması tartışılıyor. TBMM İçtüzüğü’ne göre en az 20 milletvekilinin katılımıyla grup kurulabiliyor. DEVA’nın 15, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin 10’ar, Demokrat Parti’nin 3 milletvekili bulunuyor.

YENİ MECLİS BAŞKANI CUMHUR’DAN

- Meclis, yemin töreninin ardından başkanlık seçimi için çalışmaya ara verecek. Törenden sonraki 5 gün adaylık başvuruları alınacak ve 6’ncı günden itibaren seçime geçilecek. Genel Kurul’un haftaya salı günü başkanlık seçimi için toplanması planlanıyor. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nda olduğundan yeni Meclis Başkanı’nın AK Parti grubundan seçilmesi bekleniyor. Meclis’te 323 çoğunluğu olan AK Parti’nin, nitelikli çoğunluk şartının kalktığı üçüncü turda seçimi tamamlaması hedefleniyor. Kulislerde bu görev için Ankara Milletvekili Fuat Oktay ile Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ’ın adları öne çıkıyor.