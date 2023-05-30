Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncelikli 3 hedefi belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni dönemde ilk işlerinden biri deprem konutlarının tamamlanması olacak. 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin izini silmek ve yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için atılan adımlar hızlandırılacak. Bu kapsamda deprem bölgesinde 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin yeni konut inşa edilmesi hedefleniyor. Bu konutlardan 319 bini bu yıl ekim-kasım ayı gibi teslim edilecek. Kalıcı konut yapımı hızlandırılacak. Zemin artı 3, zemin artı 4-5 kat olarak planlanan konutlar tünel ve radye kalıp sistemleriyle inşa ediliyor. Deprem bölgesinde konutların yanı sıra okul, sağlık merkezi, çarşı, pazar, yeşil alanlar ve küçük sanayi siteleri de inşa edilecek.

SURİYE’DE KONUT HAMLESİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; seçim sürecinde sürekli gündeme gelen Suriyelilerin geri dönüşü meselesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni dönemde atacağı öncelikli adımlar arasında yer alıyor. Erdoğan, bugüne kadar 600 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıklarken, geri dönüşleri hızlandırmak için yeni adımlar atılacak. Bu adımlardan biri, İdlib’in kuzeyinde briket ev projeleriyle atılıyor. Suriyelilerin geri dönüşü için şu ana kadar İdlib’in kuzeyinde yaklaşık 107 bin briket ev inşa edildi. Buradaki inşa faaliyetlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmalar hızlandırılacak. Bunun yanı sıra, Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde belirlenen 9 bölgeye inşa edilecek konutlarla buralara da Suriyelilerin dönüşü için ortam hazırlanacak. Bu projenin tüm finansmanı Katar Kalkınma Fonu tarafından karşılanacak. Birkaç yıl içinde 240 bin kalıcı konut inşa edilmesi planlanıyor. Böylece 1 milyon Suriyelinin bu bölgelere yerleştirilmesi hedefleniyor. Projede ayrıca organize sanayi bölgeleri, ticaret tesisleri, üretim tesisleri, sosyal donatılar, okul, hastane ve ibadethaneler de yer alıyor.

FİYAT ARTIŞLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci turdan zaferle çıkmasının ardından yaptığı ilk açıklamada ekonomiye ilişkin önemli mesajlar vermişti. Erdoğan, “Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Bunları çözmek bizim için zor bir şey değil” ifadelerini kullanmıştı. Buna göre, yeni dönemde ekonomide yaşanan sıkıntıların aşılması için yeni adımlar atılması planlanıyor. Yeni dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracata odaklanılacak. Erdoğan’ın ekonomideki öncelikleri arasında; enflasyonu düşürmek için yeni kararların devreye alınması, fahiş kira artışlarını engelleyecek önlemler ile ekonomide istikrar ve güveninin sağlanması gibi konu başlıkları bulunuyor