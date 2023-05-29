Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Biden ve Putin'den tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. 2 lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Kremlin: Türkiye ile çok iddialı hedeflerimiz var

Kremlinden yapılan açıklamaya göre; "Seçim zaferi Türkiye Cumhuriyeti'nin başı olarak özverili çalışmalarınızın doğal bir sonucu, Türk halkının devlet egemenliğini güçlendirme çabalarınıza ve bağımsız dış politikanıza desteğinin açık bir kanıtı" diyen Putin, ayrıca Erdoğan’a ikili ilişkilerin güçlenmesindeki 'kişisel katkısından ötürü' teşekkür etti.

Kremlin ise Pazartesi günü resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, Rusya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tur seçimi kazanarak 20 yıllık iktidarını uzatmasıyla Türkiye ile ilişkilerde 'çok iddialı hedefleri' gerçekleştirmeye can attığı kaydedildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Rus-Türk ortak projelerinin gerçekleştirilmesi söz konusu olduğunda zaten oldukça yüksek bir dinamik hakim. Elbette bu dinamiğin devam etmesini bekliyoruz çünkü hedeflerimiz gerçekten de çok iddialı" dedi.

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a tebrik telefonu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Almanya Başbakanı Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.

Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Almanya’ya davet etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim zaferini tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Almanya’nın başkenti Berlin’e davet etti.

Dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla tebrik eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim zaferini bir kez daha kutladı. Federal Enformasyon Bürosu tarafında yapılan yazılı açıklamada, Schozl’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Almanya’nın başkenti Berlin’e davet ettiği ifade edilerek, Başbakan Scholz’un özellikle NATO'daki ortak müttefikler olarak Almanya ile Türkiye arasındaki yakın bağların önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

Scholz’un iki hükümet arasındaki işbirliğinde yeni bir başlangıç olmasını istediğini, ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz, NATO'da alınan kararlar ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri konusunda birlikte çalışmak istediklerini belirttiği aktarıldı.