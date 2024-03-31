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YSK Başkanı'ndan yayın yasağı açıklaması!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.

31.03.2024 - 10:29 |
YSK Başkanı'ndan yayın yasağı açıklaması!

YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Ankara Arjantin İlkokulu'nda oyunu verdi. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanından yayın yasağı açıklaması

Yener, "Tüm seçmenlerimizin sandığa giderek demokratik görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. An itibarı ile bize ulaşan olumsuz bir haber yok. Oy verme süreci sorunsuz devam ediyor. 17.00'de toplantı yaparak yayın yasağının ne zaman kalkacağına dair bir karar alacağız. Bu demokrasi şenliğinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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YSK Başkanı'ndan yayın yasağı açıklaması!