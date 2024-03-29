YSK Başkanı Yener'den seçim açıklaması: Oy sayım işlemleri aralıksız devam edecektir

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, YSK'ya sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceğini sordu. YSK, 298 sayılı 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır' hükmü ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 sayılı Genelge uyarınca oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yener, "İl, ilçe seçim kurulları ile birlikte ülke çapında seçimlerin güven ve sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımızın da 31 Mart'ta sandığa gidip oylarını kullanmalarını diliyoruz. Biz son iki günde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1973 ve 2024 yılında seçimler ramazan ayına denk geliyor. YSK seçim mevzuatını uygulamakla yükümlü bir kurum. Yasal düzenleme de seçim iş ve işlemlerinin aralıksız devam edeceğini düzenlediği için YSK dün almış olduğu kararda seçimler bittikten sonra oy sayım işlemlerine ara vermeksizin devam edilmesi gerektiğini hüküm altına almış. Sandık kurullarının tereddüdü giderilmiştir. Ramazan ayında oruçlu sandık görevlisinin herhangi zorlukla karşılaşacağı sonucunu çıkarmamak gerekir. Oy sayım işlemleri aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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