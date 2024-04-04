YSK Başkanı Yener duyurdu: Van ile ilgili karar bugün yazılacak

YSK Başkanı Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yener, seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin, "Yurdun değişik yerlerinden itirazlar var. Onları kurul değerlendiriyor" diye konuştu. Yurt genelinde yapılan itirazların bugün de görüşüleceğini söyleyen Yener, Van'da mazbatanın DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan'a verilmesi kararına ilişkin ise "Van ile ilgili verilen gerekçeli karar bugün yazılacak" ifadesini kullandı.