YSK Başkanı Ahmet Yener: Seçime katılım oranı yüzde 78.11

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmet Yener'in açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Değerli basın mensupları 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 34 siyasi partimiz katılmıştır 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.99’dur. Büyükşehir belediye başkanlığına seçime katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir. Belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.95 olup katılım oranı yüzde 78.7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye Meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.93 olup, katılım oranı yüzde 78.5 olarak gerçekleşmiştir İl genel meclisi için açılan sandık oranı yüzde 99.97 olup katılım oranı yüzde 80.7 olarak gerçekleşmiştir